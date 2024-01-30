Проекты обрабатывающей промышленности в Казахстане освободят от части налогов на три года

Казахстан планирует перейти на сервисную модель налогообложения. В частности, министерству национальной экономики поручено пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата и ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года.

«Необходимо обеспечить переход на сервисную модель налогообложения, где акцент будет сделан на оказание поддержки бизнесу. Министерству нацэкономики следует пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата. Также следует ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года», - поручил в ходе заседания правительства во вторник премьер-министр Алихан Смаилов.

Он также поручил оптимизировать количество налогов на 20%, формы налоговой отчетности – на 30%, а вокруг крупных системообразующих предприятий создавать условия для работы отечественного предпринимательства.

«Следует активнее использовать офтейк-контракты, которые будут способствовать локализации и открытию новых производств. В свою очередь применение офсетных договоров позволит осуществить трансферт технологий и привлечь дополнительные инвестиции», - считает глава правительства.

В этой связи он поручил министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами проработать меры по стимулированию заключения таких долгосрочных договоров.

Но и предприниматели должны нести встречные обязательства, считает Смаилов. В частности, они должны быть социально-ответственными и работать над повышением производительности труда, углублением переработки и наращиванием экспорта. Для этого в министерстве нацэкономики должны «четко определить критерии предоставления мер господдержки».