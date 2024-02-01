Украина и Россия провели второй крупный обмен военнопленными

Россия и Украина провели крупный обмен военнопленными, который должен был состояться неделю назад, но был сорван крушением российского Ил-76 в Белгородской области, сообщает Русская служба ВВС .

По данным Минобороны России, 31 января в результате переговоров возвращены 195 российских военнослужащих взамен на 195 военнопленных ВСУ. Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись 207 украинских военных.

«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет», - подтвердили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе обращения с пленными.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, военные, находившиеся на «Азовстали» и на острове Змеиный. По данным источники Украинской службы Би-би-си, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в списке якобы погибших на борту Ил-76.

Первый крупный обмен состоялся 3 января. Тогда, впервые с августа, в Россию вернулись 248 человек, в Украину — 230 человек. Это был самый большой обмен пленными за время войны.

24 января в Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что на борту находились 65 украинских военнопленных и девять российских военнослужащих. Все погибли. Москва также утверждала, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами с территории Харьковской области. Однако Киев не подтверждал ни ракетный удар, ни то, что на борту самолета были украинские военнопленные.

Источник Би-би-си утверждал, что в разбившемся Ил-76 действительно были пленные, но Украина не знала, каким конкретно рейсом их доставят.