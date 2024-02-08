В Алматы задержали 14 участников ОПГ, контролировавшей вокзалы и рынки

Как сообщает Polisia.kz, 7 февраля сотрудники МВД и КНБ в Алматы задержали преступную группу, в состав которой входили участники известной ОПГ «Айшуак-Жантугел».

По данным МВД, в результате оперативно-следственных мероприятий задержаны 14 человек, изъято 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, четыре гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества и большое количество холодного оружия.

«Установлено, что члены группировки занимались вымогательствами у предпринимателей, оказывая им свое криминальное покровительство. В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки города Алматы», - указывается в сообщении.

В отношении задержанных следственным управлением департамента полиции Алматы расследуется несколько уголовных дел по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы.

Вместе с тем в тот же день, 7 февраля, проведено аналогичное задержание в Степногорске: пресечена деятельность группировки, состоявшей из числа местного криминалитета. Они подозреваются в том, что путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города. Все задержанные водворены в ИВС, в отношении них следственным управлением департамента полиции Акмолинской области расследуется шесть уголовных дел по факту вымогательства.