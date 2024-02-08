Каракалпакскому активисту из Казахстана отказали в предоставлении убежища в Австрии

Каракалпакскому активисту Наурызбаю Менлибаеву Австрия отказала в предоставлении политического убежища и 8 февраля утром выдворила обратно в Польшу. Ранее, в мае 2023 года, Польша отказала Менлибаеву в предоставлении убежища. Об этом сообщил каракалпакский активист Акылбек Муратбай.

Правозащитница Лейла Назгуль Сейитбек из некоммерческой организации «Свобода для Евразии» в комментарии «Власти» сообщила, что депортация активиста из Австрии произошла в рамках Дублинской процедуры - это закон, в соответствии с которым определяется страна Евросоюза, которая несет ответственность за беженское дело человека.

«В этой ситуации решили, что Польша является ответственной за дело Менлибаева, потому что он там подавал заявление о предоставлении убежища. До этого Польша в предоставлении убежища отказала, он, конечно, обжаловал решение, но испугался и решил уехать и переподать свое заявление в Австрии. Соответственно, Австрия его заявление не приняла, и они решили выслать его в Польшу», - рассказала Сейитбек.

По ее словам, по делу Менлибаева сейчас ожидается решение Европейского суда по правам человека об остановке депортации. Также по прибытию активиста в Польшу они собираются повторно подать заявление на процедуру беженства.

«Многие НПО по защите беженцев наши центральноазиатские дела не берут по причине наличия уголовных дел экстремистского и террористического характера. А таких дел у нас большинство, потому что политические обвинения в основном связаны с попытками насильственного свержения власти или распространения информации, сеющей различную рознь. И эти статьи, по нашему опыту, часто власти центральноазиатских стран используют в отношении журналистов и активистов, которые к экстремизму и терроризму не имеют никакого отношения. Но донести это до стран Европейского союза достаточно сложно», - объясняет правозащитница.

Как рассказывает активист Акылбек Муратбай, Наурызбай Менлибаев является гражданином Казахстана с 2013 года. В 2022 году в сентябре Менлибаев поехал в Польшу для участия в конференции по правам человека и остался там по соображениям безопасности - в связи с июльскими протестами в Каракалпакстане в 2022 году давлению подверглась и диаспора каракалпаков в Казахстане.

«Он боялся, что ситуация как с Ниетбай Уразбаевым (Уразбаев 9 января скончался в больнице от инфаркта на фоне продолжительного давления на него - В.) будет, что сделают запрос на экстрадицию и запрос на лишения гражданства. В 2015 году, когда он ездил в Каракалпакстан к родственникам, его задержали и четыре дня пытали. Только после того как с Алматы родственники пожаловались в посольство Казахстана в Ташкенте, смогли выдворить его оттуда», - рассказал Муратбай.

Но эту информацию пока не удалось подтвердить официальными источниками.

Напомним, 1 июля 2022 года в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.