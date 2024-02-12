Бывший премьер Финляндии победил на президентских выборах

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов. Как сообщает Русская служба ВВС, он вернулся в политику после семилетнего перерыва.
После подсчета почти 100% бюллетеней Александр Стубб набрал с 51,7% голосов, его соперник – бывший глава МИД Пекка Хаависто – 48,3% голосов. Явка во втором туре составила 70,7%. В первом туре в выборах приняли участие 75% избирателей.
После победы Стубб заявил, что «Финляндия стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон». В августе прошлого года он объяснил свое решение баллотироваться ситуацией, в которой страна оказалась после вторжения России в Украину: «Могу сказать, положа руку на сердце, что до начала войны эти соображения [о выдвижении на пост] не были реальностью».
Первый тур президентских выборов состоялся 28 января, но никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов. По итогам первого тура лидировал Александр Стубб, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. Он тогда набрал 27,2 % голосов. На втором месте был бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, член левоцентристской партии «Зеленый союз». Он баллотировался в качестве независимого кандидата и набрал 25,8 % голосов. У кандидата от националистической партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо – 19 %.
Всего было девять кандидатов на пост президента, все они обещали в случае победы занять жесткую позицию по отношению к России.
Теперь уже экс-президент Саули Ниинистё возглавлял страну два срока с 2012 года и не мог больше баллотироваться.
Президент в Финляндии руководит внешней политикой и политикой безопасности, представляет страну на встречах НАТО и является главнокомандующим силами обороны.
55-летний Кай-Йоран Александр Стубб был премьер-министром Финляндии в 2014–2015 годах, когда возглавлял Национальную коалицию — либерально-консервативную партию. После ухода с поста премьера был министром финансов.
Стубб выступал за вхождение Финляндии в НАТО задолго до войны в Украине. Также он убежденный сторонник Евросоюза и углубления евроинтеграции, но противник жесткого ограничения иммиграции.
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