Бывший премьер Финляндии победил на президентских выборах

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов. Как сообщает Русская служба ВВС , он вернулся в политику после семилетнего перерыва.

После подсчета почти 100% бюллетеней Александр Стубб набрал с 51,7% голосов, его соперник – бывший глава МИД Пекка Хаависто – 48,3% голосов. Явка во втором туре составила 70,7%. В первом туре в выборах приняли участие 75% избирателей.

После победы Стубб заявил, что «Финляндия стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон». В августе прошлого года он объяснил свое решение баллотироваться ситуацией, в которой страна оказалась после вторжения России в Украину: «Могу сказать, положа руку на сердце, что до начала войны эти соображения [о выдвижении на пост] не были реальностью».

Первый тур президентских выборов состоялся 28 января, но никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов. По итогам первого тура лидировал Александр Стубб, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. Он тогда набрал 27,2 % голосов. На втором месте был бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, член левоцентристской партии «Зеленый союз». Он баллотировался в качестве независимого кандидата и набрал 25,8 % голосов. У кандидата от националистической партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо – 19 %.

Всего было девять кандидатов на пост президента, все они обещали в случае победы занять жесткую позицию по отношению к России.

Теперь уже экс-президент Саули Ниинистё возглавлял страну два срока с 2012 года и не мог больше баллотироваться.

Президент в Финляндии руководит внешней политикой и политикой безопасности, представляет страну на встречах НАТО и является главнокомандующим силами обороны.

55-летний Кай-Йоран Александр Стубб был премьер-министром Финляндии в 2014–2015 годах, когда возглавлял Национальную коалицию — либерально-консервативную партию. После ухода с поста премьера был министром финансов.

Стубб выступал за вхождение Финляндии в НАТО задолго до войны в Украине. Также он убежденный сторонник Евросоюза и углубления евроинтеграции, но противник жесткого ограничения иммиграции.