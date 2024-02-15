Исключение «Талибана» из списка террористических организаций позволит интегрировать Афганистан в мировое сообщество – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Дохе, выступая перед членами консультативного совета Катара, заявил о необходимости признать, что геополитические конфликты и разногласия, терроризм, чрезвычайная климатическая ситуация доминируют в международной повестке дня и подрывают глобальную архитектуру безопасности. Он считает, что входящие в Совет Безопасности ООН Казахстан и Катар «могут играть более значительную роль в обеспечении глобального мира».

«Все конфликты должны решаться на основе Устава ООН и общепризнанного международного права. Мы не добьемся успеха в решении этих проблем без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Поскольку Совет безопасности, похоже, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным. В этом контексте Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в Совете были представлены голоса средних держав и развивающихся стран», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что насилие неизбежно приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира, поэтому, по его словам, для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне.

«Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств», - добавил глава государства.

Он полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане. В этой связи он объяснил, почему Казахстан исключил «Талибан» из списка террористических организаций.

«Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение “Талибан” из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество», - сказал Токаев.

Он надеется, что это также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа.

Глава государства считает, что Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории, формируется ее «новый образ – региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем». В этом контексте Казахстан придает большое значение полномасштабному партнерству с Катаром.

«Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении», - сказал Токаев, добавив, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.

В конце декабря в МИД Казахстана сообщили, что страна исключает движение «Талибан» из списка террористических организаций «в соответствии с практикой ООН».

После возвращения «Талибана» к власти в Афганистане казахстанские дипломаты не стали сворачивать свою деятельность в стране и в последние два года вели активные контакты с движением, включая диалог о наращивании торговли.