В Астане тушат пожар в мебельном цехе

В Астане произошел пожар в мебельном цехе, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожарные подразделения выехали на место в 08:44. На месте организован штаб пожаротушения. Предварительная площадь пожара – 500 кв.м.

В тушении огня задействовано 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также три человека и одна техника Центра медицины катастроф.

Позже в МЧС уточнили, что пожар локализован в 10:14.

Новость обновлена в 10:36.