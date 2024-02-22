В Таразе появится вуз, специализирующийся на подготовке специалистов в водной отрасли

Советник президента Канат Бозумбаев на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам сообщил, что рассматривается вопрос восстановления одного из базовых вузов страны, который будет специализироваться только на проблематике водных ресурсов, передает «Казинформ» . В частности, воссоздание Жамбылского гидромелиоративного института, который существовал до 1998 года.

«К сожалению, наши научные исследования водной одной отрасли сильно отстают от зарубежных исследований. Сейчас, как никогда, отрасль нуждается в качественных кадрах. И нам нужен пересмотр подходов и стандартов образования при подготовке специалистов для водной отрасли. Рассматривается вопрос восстановления одного из базовых вузов нашей страны, чисто специализированном на водной тематике», - сказал Бозумбаев.

Позже он уточнил, что такой вуз будет создан в Таразе, в частности, рассматривается вопрос воссоздания Жамбылского гидромелиоративного института.