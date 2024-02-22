В Таразе появится вуз, специализирующийся на подготовке специалистов в водной отрасли

Рассматривается вопрос о воссоздании Жамбылского гидромелиоративного института
Советник президента Канат Бозумбаев на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам сообщил, что рассматривается вопрос восстановления одного из базовых вузов страны, который будет специализироваться только на проблематике водных ресурсов, передает «Казинформ». В частности, воссоздание Жамбылского гидромелиоративного института, который существовал до 1998 года.
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