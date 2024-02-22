Рабочие West Oil Software заявляют, что продолжат забастовку, несмотря на угрозы увольнений

Работники нефтесервисной компании West Oil Software, которые уже больше двух месяцев проводят забастовку, заявили, что продолжат ее, несмотря на угрозу разрыва договоров со всеми бастующими рабочими, заявил один из рабочих Власти, пожелав остаться анонимным.

«Они говорят, что выгонят 400 людей с работы. Пусть выгоняют, мы не хотим работать в West Oil Software. Мы будем стоять тут, пока не будут выполнены наши требования. Пока нас не включат в штат “КазМунайГаза”, как это было ранее. Лучше пусть нас выгонят, так даже будет лучше», — заявил он.

Накануне руководство компании пригрозило рабочим увольнениями, в случае, если они не вернутся на работу до 24 февраля. Помимо прочего, они сообщили, что на место уволенных бастующих наберут людей, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Позже в сетях стало распространяться видеообращение, в котором люди, которые называют себя безработными, стоящими в очереди на трудоустройство, требуют нанять их на вакантные места в West Oil Software.

«Вчера вечером мы увидели видео, что какие-то ребята, которых мы не знаем, записали видеообращения, якобы, чтобы их трудоустроили в West Oil Software. Это провокация со стороны местных властей. У нас нет никакого противоречия с безработными. Они говорили, что они на наши места не встанут. Вчерашние ребята, в масках, они не местные», — говорит рабочий.

Забастовка работников West Oil Software продолжается с 11 декабря 2023 года. Рабочие требуют включения их в штат нацкомпании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. В компании West Oil Software заявили о невозможности удовлетворить требования бастующих.

В декабре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту забастовки, которая решением суда признана незаконной. Компания West Oil Software несколько раз заявляла о растущих убытках и готовности перейти к увольнениям бастующих рабочих.

Две группы бастующих уволили в декабре, еще одну – в середине января. Семеро уволенных рабочих были вызваны в полицию в качестве свидетелей по уголовному делу.

В январе рабочие подали апелляционную жалобу на решение Каракиянского районного суда о признании забастовки незаконной. Однако апелляционная коллегия отказала в пересмотре решения.

В начале февраля рабочие требовали рассмотреть их требования на расширенном заседании правительства 7 февраля. Ранее представители независимых профсоюзов несколько раз приезжали в Астану, чтобы провести переговоры с членами правительства и КМГ. Они хотели указать на системные нарушения прав рабочих нефтегазового сектора, но констатировали, что результатов переговоров нет.