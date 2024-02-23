Казахстанская компания попала в санкционный список Евросоюза

В список нового пакета санкций Евросоюза в отношении России попала казахстанская компания TOO Elem Group. В декабре прошлого года ее включало в свой реестр находящихся под санкциями компаний Бюро промышленности и безопасности США.

Всего в реестр добавлены 27 новых юридических лиц, которые «способствуют военной мощи России, технологическому совершенствованию или развитию сектора обороны и безопасности путем добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов».

В июне прошлого года «Радио Азаттык» выпустило расследование, согласно которому казахстанская компания Elem Group была зарегистрирована 14 марта 2022 года - через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным «Азаттыка», компания была тесно связана с российской фирмой «Стрелой Е-Коммерц», которая с января 2023 года получила от Elem Group не менее 300 партий электроники.

В 273 партиях присутствовали товары двойного назначения, отмеченные в санкционных списках США как «высокоприоритетные». Один из основателей Elem Group российский бизнесмен Кирилл Туляков выступает учредителем «Стрелой Е-Коммерц», которая поставляла светодиоды российской компании «Русалокс». Эта компания, в свою очередь, является филиалом корпорации РОСНАНО, участницы российских военно-промышленных поставок.

В марте 2023 года право собственности на Elem Group перешло к казахстанскому юристу Максату Артыкову, который в разговоре с Азаттыком заявил, что он против войны России в Украине и не верит, что его фирма помогает властям России обходить санкции.

Однако в декабре занимавший тогда должность министра национальной экономики Алибек Куантыров заявлял, что в Казахстане нет ни одной активной действующей компании, находящейся под вторичными санкциями, а казахстанская компания Elem Group, которая занимается торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, не находится под санкциями – в отношении нее введены «определенные ограничения» министерством торговли и интеграции.