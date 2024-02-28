Китай призвал ядерные державы заключить договор о «неприменении оружия первыми»

Необходимо разработать международный правовой инструмент, который защитил бы неядерные государства от угрозы
В министерстве иностранных дел Китая призвали государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, заключить договор о неприменении первыми оружия друг против друга, сообщает Reuters.
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