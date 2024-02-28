Китай призвал ядерные державы заключить договор о «неприменении оружия первыми»

В министерстве иностранных дел Китая призвали государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, заключить договор о неприменении первыми оружия друг против друга, сообщает Reuters .

Как заявил в Женеве глава департамента контроля над вооружениями министерства иностранных дел Сунь Сяобо, ядерные государства должны выполнить свои обязательства в области разоружения в соответствии с Конференцией ООН по разоружению, целью которой является предотвращение ядерной войны. Также он считает, что этот орган должен принять дорожную карту по разработке международного правового инструмента, который защитил бы государства, не обладающие ядерным оружием, от угрозы ядерного оружия.

«Государства, обладающие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении первыми ядерного оружия друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу», - сказал Сунь.

По его словам, страны с сильнейшей военной мощью неоднократно «нарушали договоры», чтобы «стремиться к своему абсолютному превосходству».

На сегодняшний день Китай и Индия являются единственными ядерными державами, которые официально придерживаются политики неприменения ядерного оружия первыми. Также крупнейшими арсеналами ядерного оружия обладают Россия и США.