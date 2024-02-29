В Алматы вводится мораторий на внесение изменений в проекты детальной планировки

Необходимые изменения будут рассматриваться в 2025 году
В четверг, 29 февраля, на встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о введении моратория на изменения в ПДП в течение 2024 года. Сами проекты детальных планировок были утверждены в начале февраля.
Еще по теме:
- Василий Тоскин, архитектор: «Пришло время пересмотреть уровень ответственности тех, кто нам строит»
- На улицах Розыбакиева и Гагарина не будут запускать новые маршруты общественного транспорта и делать выделенные полосы для него
- «Если людям с инвалидностью будет удобно, будет удобно и всем остальным»
- «Мы не можем все города Казахстана превратить в одну «коллективную» Астану»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые