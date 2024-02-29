В Алматы вводится мораторий на внесение изменений в проекты детальной планировки

В четверг, 29 февраля, на встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о введении моратория на изменения в ПДП в течение 2024 года. Сами проекты детальных планировок были утверждены в начале февраля.

«Будущее развитие Алматы – это среднеэтажная застройка. В ПДП мы максимально все лазейки прикрыли, но дополнительно я объявил мораторий на их корректировку до конца текущего года. Если изменения будут необходимы, мы будем их рассматривать в 2025 году. По закону разрешено вносить изменения в ПДП два раза в год», - заявил Досаев.

Он считает, что такое решение даст стабильность намеченным ранее планам.

«В Наурызбайском районе мы постараемся максимально улучшить общественные пространства, в дальнейшем все дома будут строиться с паркингами и всей необходимой социальной инфраструктурой. Будет меньше жилья эконом класса», - обещал аким.

Напомним, 2 февраля были приняты новые проекты детальной планировки. В рамках новых правил детальной планировки было сообщено, что в Алматы будет преобладать малоэтажная застройка.