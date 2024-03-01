Минкульт планирует передать функцию дубляжа фильмов на казахский язык «Казахфильму»

Министерством культуры и информации прорабатываются поправки в закон «О кинематографии», предполагающие передачу дубляжа фильмов на казахский язык национальной киностудии «Казахфильм», тем самым исключив эту функцию из деятельности Государственного центра поддержки национального кино. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос «Власти».

В министерстве отметили, что, в случае передачи функции дубляжа на казахский язык «Казахфильму», планируется до 50% бюджетных средств направить на конкурсной основе в конкурентную среду.

При этом на вопрос о том, какие функции останутся у ГЦПНК, министерство не ответило.

После изменения закона «О кинематографии» в конце 2022 года ГЦПНК стал единым оператором, финансирующим дубляж на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра.

В прошлом году ни один зарубежный фильм не был дублирован на казахский язык, хотя бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов еще тогда пообещал, что в прокат ежегодно будет выходить не менее 15 фильмов с казахской озвучкой. На это из бюджета собирались потратить 443 млн тенге, но в связи с несостоявшимся конкурсом средства, выделенные на дубляж, были возвращены в бюджет.

Как отмечает Минкульт, в 2024 году на дубляж зарубежных 15 фильмов также предусмотрено 443 млн тенге.

6 февраля на сайте ГЦПНК был повторно объявлен прием заявок на участие в конкурсном отборе фильмов для дубляжа на казахский язык и 28 февраля закончился срок окончания приема заявок. Дальнейшие информации о заявках ГЦПНК обещает разместить на их сайте.

В конце прошлого года «Власть» выпустила материал, где рассказывала о том, почему ситуация с дубляжом фильмов не меняется и будет ли шанс увидеть голливудский блокбастер на казахском языке.