В Шымкенте задержаны двое подозреваемых в пропаганде идей терроризма

Они делали это посредством соцсетей
6 марта КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции по подозрению в пропаганде идей терроризма через соцсети задержаны двое жителей Шымкента, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности.
Еще по теме:
- Казахстан исключает «Талибан» из списка террористических организаций
- Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы и Туркестане
- Двое жителей Актобе задержаны по подозрению в пропаганде терроризма
- Около 80 тыс. человек, состоящих в деструктивных интернет-сообществах, выявлено в 2023 году – КНБ
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые