В Шымкенте задержаны двое подозреваемых в пропаганде идей терроризма

6 марта КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции по подозрению в пропаганде идей терроризма через соцсети задержаны двое жителей Шымкента, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности.

По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

Сейчас проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Другие подробности не подлежат разглашению.

Ранее, 29 февраля, КНБ сообщил о задержании жителя Шымкента по подозрению в аналогичном преступлении. Кроме того, 17 февраля в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в области Жетысу и в Шымкенте были нейтрализованы восемь группировок, задержаны 23 человека, среди которых есть «приверженцы деструктивных религиозных течений».













