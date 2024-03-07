Жители Алматы выступают против застройки единственных мест для сбора при землетрясениях

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района жители потребовали не застраивать единственные места для сбора при землетрясениях.

«На пересечении Сатпаева - Шагабутдинова есть участок, мы его называем сквером, напротив стадиона. Мы несколько раз в прошлом году выходили на сход против застройки, и после этого участок был выкуплен акиматом. У нас есть записи встреч с вами, где вы сказали, что там будет сквер. Но потом мы узнали, что там планируют построить театр. Мы настаиваем, чтобы там оставили более 500 зеленых насаждений, и нам нужно это место для сбора при землетрясениях», -сказала говорит одна из жительниц района акиму.

Она также сообщила, что при землетрясениях жители всех домов в округе выходят именно на этот участок.

Досаев же ответил, что на участке будет построен молодежный театр, но обещает, что будет достаточно места «не только для гуляний, но и для сбора в момент чрезвычайных ситуаций».

«Театральные парки являются местом притяжения, оно ничего не испортит. Зеленые насаждения мы будем пересаживать», - сказал он, также напомнив, что проект будет обсужден с жителями.

Другой житель заявил, что на автостоянке возле бульвара Бухар Жырау планируют построить двухэтажную парковку и семь этажей бизнес-центра. Он также потребовал от лица жителей, чтобы там сделали сквер.

«Потому что после землетрясений нам выйти некуда, это единственное место, откуда жители ЖК “Престиж” могут выйти. Мы хотим, чтобы это место оставили в покое. (...) Почему вы идете против своего населения? Когда вы будете с населением, а не на стороне застройщиков?» - возмутился он.

Глава города на это ответил, что в ЖК «Престиж» есть большие проблемы с парковочными местами и загруженностью, потому паркинг необходим.

«В городе есть проблемы с паркингами и парковками. Если говорить о вреде при ЧС, то это потому, что наши дворы забиты машинами. Но если нарушены нормативы, мы корректировку проведем. Однако деваться некуда, 200 парковочных мест мы будем строить. (...) Я лично считаю, что работаю на город и на его жителей. Если вы мою работу оцениваете так, то ваше право», - заявил аким.