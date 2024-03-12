Казахстан предложил Италии выпускать товары под единым брендом

Министр торговли и интеграции Казахстан Арман Шаккалиев в Риме встретился с министром по делам предпринимательства и продукции «Сделано в Италии» г Адольфо Урсо. Как сообщает пресс-служба министерства, они обсудили расширение торговых взаимоотношений между странами и внедрение единой концепции Made in Kazakhstan with Italy.

«Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, является мясо конины. Казахстан может предложить органическую охлажденную конину, а также экспортные поставки икры и меда», - сказал Шаккалиев на встрече.

Он отметил, что ежегодно Италия импортирует конину на сумму более $140 млн, а казахстанские компании могли бы вполне успешно поставлять качественное мясо итальянским покупателям. Шаккалиев предложил проработать вопрос создания и продвижения единой концепции Made in Kazakhstan with Italy. По его мнению, эту торговую марку можно будет использовать для товаров, выпущенных совместно МСБ Италии и Казахстана.

«В целях стимулирования внутреннего производства мы планируем запустить Реестр товаров казахстанского происхождения. Он будет доступен всем заинтересованным сторонам и станет единственным источником сведений о товарах казахстанского происхождения. Товары из этого реестра будут иметь право на получение государственной поддержки», - сказал он.

В свою очередь Адольфо Урсо поддержал инициативу по созданию единой марки, но считает, что производитель, прежде чем выпустить продукт под знаком «Сделано в Казахстане», в первую очередь должен подчеркнуть особенности своей продукции, чтобы отличаться от многих других брендов.