Каждый третий застройщик по господрядам в Алматы работает недобросовестно – Досаев

На встрече с жителями Алатауского района аким города Ерболат Досаев заявил о недобросовестности подрядчиков, получающих госконтракты на строительство. Он также констатировал, что акимат может только подавать на них в суд, но при этом не всегда удается вернуть вложенные средства.

«Я считаю, что каждый третий застройщик, который получил господряды, работает недобросовестно», - сказал аким, но констатировал, что может решать проблемы жителей в таком случае только через суд.

«Мы каждый год судимся. Но с них же еще надо вернуть деньги. Это самое сложное. Многих компаний уже нет. И наполовину работа не делается, потому что денег нет. По решению суда мы их не допускаем к конкурсам», - добавил Досаев.

Руководитель управления градостроительного контроля Бакытжан Наурзбеков сообщил, что сейчас ведомство подало около 30 исков по качеству строительных работ.

С вопросом о качестве строительства к акиму обратилась жительница ЖК «Мадениет» в Алатауском районе. По ее словам, подвалы дома постоянно затапливает, а тепловые пункты сделаны с дефектами. Досаев констатировал, что гарантийные сроки подрядчика, ТОО «Промкомплект-Б», уже прошли, и в этом случае акимат может только подать в суд.

Бакытжан Наурзбеков добавил, что управление провело проверку и выдало предписание подрядчику до 3 мая. В случае, если до этого срока дефекты не будут исправлены, управление обратится в суд.