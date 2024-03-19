Прокуратура Алматы вернула 960 гектаров земли, выведенных бизнесменом Орифджаном Шадиевым

Прокуратура Алматы сообщила , что возвратила в пользу Национального банка 960 гектаров сельскохозяйственных земель в Алматинской области, ранее принадлежавших осужденному бизнесмену Орифджану Шадиеву. Суд постановил, что эти участки были проданы им для уклонения от погашения задолженности перед Национальным банком в размере более 15 млрд тенге.

Прокуратура установила вывод активов должника, Орифджана Шадиева, являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCreditBank».

«Прокуратурой в интересах Национального банка РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика Ш. Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме», – сообщили в надзорном органе, добавив, что судебная коллегия оставила решение в силе.

Согласно решению суда, прокуратура и Национальный банк в исках просили признать недействительными договоры купли-продажи земельных участков, заключенные 3 марта 2023 года. Они заявили, что сделки заключены с целью уклонения ответчиком Шадиевым от исполнения обязательств перед Национальным банком.

Суд установил, что 3 участка общей площадью 960 гектаров были проданы по заниженной цене за общую сумму 14 млн тенге, хотя в реальности их стоимость была в сотни раз больше.

«Согласно отчетам об оценке недвижимого имущества от 31 мая 2022 года, общая стоимость земельных участков составляет 2 359 433 738 тенге, что в сотни раз больше продажной стоимости участков», - указано в решении суда.

Кроме того, суд установил, что покупатель допустил просрочку при оплате, однако продавец не предъявил никаких претензий.

«Установленные судом обстоятельства свидетельствуют о мнимости договоров купли-продажи, что влечет их недействительность», - также сообщается в решении суда.

В прошлом году суд приговорил Орифджана Шадиева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о причинении ущерба в 16,7 млрд тенге ликвидированному AsiaCredit Bank. Затем апелляционный суд заменил реальный срок на ограничение свободы. В январе прошлого года Верховный суд обязал Шадиева вернуть Нацбанку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге.