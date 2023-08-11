Апелляционный суд заменил реальный срок бизнесмену Орифджану Шадиеву на ограничение свободы

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, рассмотрев уголовное дело в отношении осужденных Орифджана Шадиева и Михаила Соловьева, поступившее по апелляционным жалобам адвокатов на приговор Алмалинского районного суда города Алматы от 11 июля, вынесла решение заменить им реальные сроки на ограничение свободы.

«Приговор Алмалинского районного суда города Алматы от 11 июля 2023 года в отношении Шадиева Орифджана Кабуловича и Соловьева Михайла Юрьевича изменить: Шадиеву Орифджану Кабуловичу по ст.250 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить наказание в виде 2 года ограничения свободы, на основании ст.50 ч.3 Уголовного кодекса назначить дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации», - говорится в тексте постановления суда.

При этом установлен пробационный контроль, который запрещает ему менять постоянное место жительства без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд отменил.

Михаилу Соловьеву по ст.250 ч.2 УК РК назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, на основании ст.50 ч.3 УК - дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации. В отношении него установлен аналогичный пробационный контроль, мера пресечения в виде содержания под стражей отменена.

Постановление суда вступило в силу с 10 августа.

Ранее Алмалинский районный суд Алматы приговорил бизнесмена Орифджана Шадиева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о причинении ущерба в 16,7 млрд тенге ликвидированному AsiaCredit Bank. Мера пресечения Шадиеву с подписки о невыезде была изменена на содержание под стражей, он был взят под стражу в зале суда.

Пособник Шадиева – Михаил Соловьев был приговорен по ст.ст.28 ч.5, 250 ч.2 УК РК к одному году лишения свободы и также был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, с осужденных взыскано в солидарном порядке в пользу ликвидационной комиссии АО «AsiaCredit Bank», 16 млрд 699 млн 303 тыс. 773 тенге, госпошлина в доход государства в сумме 50 млн 7 тыс. 911 тенге и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в сумме 43 755 тенге с каждого.

Суд первой инстации установил, что Орифджан Шадиев, зная о сложном финансовом положении AsiaCreditBank, завысили рыночную стоимость залога, используя при этом поддельные документы. Вместе с пособником они решили вывести семь земельных участков из-под залога банка, заменив их на участок, «являющийся менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политикам банка».

В суде Шадиев признал свою вину, Соловьев – частично.

До этого Верховный суд обязал Орифджана Шадиева как владельца ликвидированного Capital Bank Kazakhstan вернуть Национальному банку более 15 млрд тенге.