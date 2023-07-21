Суд Алматы приговорил бизнесмена Орифджана Шадиева на 1,5 года за ущерб AsiaCredit Bank в 16,7 млрд тенге

Алмалинский районный суд Алматы 11 июля приговорил бизнесмена Орифджана Шадиева на 1 год и 6 месяцев лишения свободы, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о причинении ущерба в 16,7 млрд тенге ликвидированному AsiaCredit Bank.

«Шадиева Орифджана Кабуловича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 250 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказания по данной статье в виде одного года шести месяцев лишения свободы, на основании ст. 50 ч. 3 Уголовного кодекса назначить дополнительный вид наказания в виде пожизненного запрета занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации», - говорится в приговоре.

В соответствии со ст.62 ч.3 п.3 УК РК время содержания под стражей с момента задержания до вступления приговора в законную силу засчитано в срок наказания из расчета один день за два дня отбывания. Отбывать срок лишения свободы Шадиев будет в учреждении минимальной безопасности.

Мера пресечения Шадиеву с подписки о невыезде изменена на содержание под стражей, он был взят под стражу в зале суда.

Пособник Шадиева – Мижаил Соловьев приговорен по ст.ст.28 ч.5, 250 ч.2 УК РК к одному году ода лишения свободы, лишен права занимать должности в финансовых и банковских организациях сроком на пять лет. Отбывать наказание он также будет в учреждении минимальной безопасности, при этом в срок зачтено время содержания под стражей с момента задержания из расчета один день за два дня отбывания наказания. Он также был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, с осужденных взыскано в солидарном порядке в пользу ликвидационной комиссии АО «AsiaCredit Bank», 16 млрд 699 млн 303 тыс. 773 тенге, госпошлина в доход государства в сумме 50 млн 7 тыс. 911 тенге и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в сумме 43 755 тенге с каждого.

Суд установил, что Орифджан Шадиев, зная о сложном финансовом положении AsiaCreditBank, завысили рыночную стоимость залога, используя при этом поддельные документы.

«В январе 2021 года у Шадиева О.К., являющегося единственным акционером банка, возник преступный умысел, направленный на совершение злоупотребления полномочиями вопреки интересам банка в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Для реализации преступного умысла Шадиев, зная о наличии у Соловьева М.Ю. земельного участка по адресу: город Алматы, ПК «Горный Гигант», с целевым назначением «ведение крестьянского хозяйства», общей площадью 109,6408 гектаров, вступил с ним в преступный сговор», - указывается в приговоре.

Как поясняется, Шадиев и Соловьев решили вывести семь земельных участков из-под залога банка, заменив их на этот участок, «являющийся менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политикам банка». Рыночная стоимость участка составила 46 млрд 844 млн 292 тыс. 850 тенге, а залоговая стоимость определена в размере 23 422 146 425 тенге.

«Таким образом, Шадиев О., будучи осведомленным о сложном финансовом положении банка, о наличии неоднократных мер надзорного реагирования уполномоченного органа и о предстоящем лишении лицензии, осознавая отсутствие погашения задолженности новыми заемщиками на протяжении более 1,5 лет, при пособничестве Соловьёва М.Ю., введя в заблуждение банк, необоснованно завысили рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка) используя поддельные документы, осуществили замену ликвидного залогового обеспечения в виде семи земельных участков общей залоговой стоимостью 25 166 242 096 тенге на участок со сфальсифицированной завышенной рыночной стоимостью, тем самым своими преступными действиями Шадиев О.К. и Соловьёв М.Ю. причинили ликвидационной комиссий АО “AsiaCreditBank” имущественный ущерб на сумму 16 699 303 773 тенге», - говорится в постановлении.

В суде Шадиев признал свою вину, Соловьев – частично.

Ранее Верховный суд обязал Орифджана Шадиева как владельца ликвидированного Capital Bank Kazakhstan вернуть Национальному банку более 15 млрд тенге.