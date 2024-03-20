В суде Астаны объяснили условный срок Самату Абишу «чистосердечным раскаянием»

Отягчающие обстоятельства не установлены
Тамара Вааль, Астана, Власть
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны подтвердили, что бывшему первому заместителю председателя КНБ Самату Абишу назначено восемь лет условно, объяснив это чистосердечным признанием вины и другими смягчающими обстоятельствами.
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