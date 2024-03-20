В суде Астаны объяснили условный срок Самату Абишу «чистосердечным раскаянием»

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны подтвердили, что бывшему первому заместителю председателя КНБ Самату Абишу назначено восемь лет условно, объяснив это чистосердечным признанием вины и другими смягчающими обстоятельствами.

«Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены», - сообщили в суде.

Уголовное дело в отношении Сама Абиша, обвиняемого в превышении власти (ст. 362 ч.4 Уголовного кодекса) рассматривалось в суде под грифом «секретно». Прокурор просил назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. При этом на основании ст. 63 Уголовного кодекса, «наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок».

«Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся», - объяснили в суде позицию гособвинения.

В результате Самат Абиш был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 362 ч. 4 УК РК, и осужден на восемь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. На основании ст. 63 УК РК постановлено считать наказание условным. Также Самат Абиш лишен специального звания и государственных наград.