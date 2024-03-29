В Алматы в этом году проведут капитальный ремонт 11 объектов здравоохранения

Руководитель управления финансов Алматы Канат Сухамбеков, выступая на очередной XV сессии маслихата города в пятницу, сообщил, что в сфере здравоохранения впервые за долгое время будет проведен капитальный ремонт 11 объектов здравоохранения, в том числе поликлиник №21, 20, 18, 3 и других.

«На эти цели из бюджета предусматривается 5,6 млрд тенге», - сообщил он, представляя уточнение бюджета города на 2024 год.

Также Сухамбеков рассказал, что в целях модернизации государственных объектов здравоохранения планируется заменить лифт в городской больнице №7, на это выделяется 118,8 млн тенге. А в рамках реализации Программы развития для повышения доступности услуг здравоохранения запланирована разработка ПСД по строительству трех объектов здравоохранения: семейно-врачебные амбулатории в микрорайонах Альмерек и Тастыбулак, и больница №12.

«(На это – В.) необходимо 320,5 млн тенге», - сказал глава управления финансов.

В целом, по его словам, местный бюджет уточнен на сумму 98 млрд тенге за счет использования свободных остатков с предыдущего года, внутреннего перераспределения бюджетных средств между администраторами бюджетных программ. 63% дополнительно выделяемых средств, или 61,5 млрд тенге, будет направлено на «обеспечение жителей города их базовыми потребностями»: доступное жилье, вода, свет, газ, тепло, канализация и дороги.

На социальную сферу направляется 31% расходов бюджета 2024 года, или 30,4 млрд тенге. На сферу образования предусмотрено 20,8 млрд тенге, на сферу ЖКХ – 29,9 млрд тенге, на благоустройство города – 10,3 млрд тенге, на финансирование транспортной инфраструктуры – 18,9 млрд тенге.