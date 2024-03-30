Выговоры большой группе чиновников объявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев объвинил правительство и акимов в халатности и непрофессионализме из-за ситуации с паводками в Казахстане. В ходе оперативного совещания в субботу вечером он объявил строгий выговор первому вице-премьеру Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нурбану Нуржигитову, а также акимам восьми регионов, сообщает сайт Акорды.

Президент «подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами», говорится в сообщении.

За непринятие своевременных противопаводковых мер Токаев объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

В Акорде также добавили, что президент выразил сожаление «по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов», «принес свои извинения» и заверил, что «всем пострадавшим будет оказана материальная помощь».

«Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги. Поручено создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан». - добавили в Акорде.

Кроме того, государственным структурам Токаев поручил оценить объемы нанесенного стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.