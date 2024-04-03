Расширить водоохранную зону берегов водоемов предлагает депутат мажилиса

Депутат мажилиса от партии Amanat Максат Толыкбай предлагает правительству расширить водоохранную зону берегов водоемов до четырех километров и во время распределения земли и строительства жилых домов располагать их выше и дальше от берегов озер и рек. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра в среду он также попросил премьер-министра рассмотреть возможность покупки лодок для сел, прилегающих к водоемам. Под запросом подписались все депутаты мажилиса.

«Предлагаем расширение особой водоохранной территории берегов всех рек Казахстана до 4 километров. И при строительстве жилья и выделении земель, (предусмотреть – В.) расселение на удаленные и возвышенные от берегов рек, озер, водохранилищ, участки», - сказал Толыкбай.

Кроме того, он считает, что необходимо создать искусственные каналы и построить водохранилища на особо-опасных территориях, перестроить водосборные дренажи и насосы, чтобы реки, в которые впадают трансграничные воды, «не могли быть затоплены при добавлении снега и дождевой воды».

Также депутат предложил правительству обеспечить села, прилегающие к водоемам, необходимой техникой, в частности, лодками.

«Особое внимание (необходимо – В.) уделить подготовке специалистов гидротехников, инженеров. (Также предлагаем – В.) рассмотреть возможность вычета до трех лет выплаты всех сельскохозяйственных кредитов крестьянам на землях, где в этом году было объявлено чрезвычайное положение», - сказал депутат.

Как подчеркнул депутат, на сегодняшний день «почти половина страны находится под водой», и эта ситуация повторяется из года в год.

«Наступает весна, и многие обещания правительства уходят, канули в воду. Мы уже устали от пустых слов, которые обещают, что, если случится чрезвычайная ситуация, мы справимся», - раскритиковал он работу правительства, заявив, что между ним и акиматами нет связи.

«Есть страны, которые приняли меры по защите от цунами и вулканов, а у нас в некоторых наших районах нет даже простейшей лодки и водных ботинок, которые должны быть готовы», - возмутился депутат.