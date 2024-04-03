А села, прилегающие к рекам и озерам, – обеспечить лодками
Расширить водоохранную зону берегов водоемов предлагает депутат мажилиса
ФОТО БЕЙІМБЕТА МОЛДАҒАЛИ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от партии Amanat Максат Толыкбай предлагает правительству расширить водоохранную зону берегов водоемов до четырех километров и во время распределения земли и строительства жилых домов располагать их выше и дальше от берегов озер и рек. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра в среду он также попросил премьер-министра рассмотреть возможность покупки лодок для сел, прилегающих к водоемам. Под запросом подписались все депутаты мажилиса.

«Предлагаем расширение особой водоохранной территории берегов всех рек Казахстана до 4 километров. И при строительстве жилья и выделении земель, (предусмотреть – В.) расселение на удаленные и возвышенные от берегов рек, озер, водохранилищ, участки», - сказал Толыкбай.

Кроме того, он считает, что необходимо создать искусственные каналы и построить водохранилища на особо-опасных территориях, перестроить водосборные дренажи и насосы, чтобы реки, в которые впадают трансграничные воды, «не могли быть затоплены при добавлении снега и дождевой воды».

Также депутат предложил правительству обеспечить села, прилегающие к водоемам, необходимой техникой, в частности, лодками.

«Особое внимание (необходимо – В.) уделить подготовке специалистов гидротехников, инженеров. (Также предлагаем – В.) рассмотреть возможность вычета до трех лет выплаты всех сельскохозяйственных кредитов крестьянам на землях, где в этом году было объявлено чрезвычайное положение», - сказал депутат.

Как подчеркнул депутат, на сегодняшний день «почти половина страны находится под водой», и эта ситуация повторяется из года в год.

«Наступает весна, и многие обещания правительства уходят, канули в воду. Мы уже устали от пустых слов, которые обещают, что, если случится чрезвычайная ситуация, мы справимся», - раскритиковал он работу правительства, заявив, что между ним и акиматами нет связи.

«Есть страны, которые приняли меры по защите от цунами и вулканов, а у нас в некоторых наших районах нет даже простейшей лодки и водных ботинок, которые должны быть готовы», - возмутился депутат.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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