Расследование дела по факту крушения самолета Bek Air в Алматы в 2019 году завершено – прокуратура

Главная транспортная прокуратура сообщила, что департамент полиции на транспорте объявил об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года.

«Проведено более 4-х тысяч следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований», - проинформировали в прокуратуре.

Прокуратурой при содействии МИДа получена необходимая правовая помощь из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и других стран.

«В настоящее время участники процесса ознакамливаются с материалами досудебного расследования», - сообщает главная транспортная прокуратура.

О том, что расследование находится на «завершающем этапе», в правительстве сообщали еще в декабре 2021 года. Тогда говорилось, что проект отчета по расследованию уже отправлен на согласование государствам, принимавших участие в расследовании, и это займет 60 календарных дней.

Комиссия по факту крушения самолета была создана 27 декабря 2019 года, после крушения воздушного судна Fokker 100 авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. В расследовании авиакатастрофы принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники (специалисты владельца сертификата воздушного судна типа Fokker-100 – Fokker Services B.V (Нидерланды) и завода-изготовителя Rolls Royse (Великобритания).

Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в столицу, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.

После крушения самолета Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификатов эксплуатанта и летной годности и совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании. По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов.

Результаты проверки были направлены в авиакомпанию, чтобы Bek Air в течение 10 дней предоставила в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В связи с неисполнением АО «Бек Эйр» предписаний об устранении нарушений в апреле 2020 года сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван, также были отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker.