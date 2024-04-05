​Казахстанцы влезают в долги, чтобы устроиться на сезонную работу в Великобритании

В 72% случаев мигранты, трудоустроенные на сезонных работах в Великобритании, были вынуждены брать средства в долг, чтобы въехать в страну. Из них 76% оказались недовольны полученными заработками. Среди этих рабочих имеются и граждане Казахстана, говорится в исследовании британской организации по противодействию торговле людьми FLEX.

«Многие казахстанцы продали все свои вещи и имущество, чтобы иметь достаточно средств на покупку билета в Великобританию. Они надеялись, что здесь им будет лучше и они смогут заработать денег. <...> Тут много людей, которые бросили свою работу, чтобы приехать сюда, потому что им сказали, что тут будет лучше. Они видят это в ТикТоке, Телеграме, Инстаграме, где все выглядит красиво и идеально. Но как только они сюда приезжают, все становится иначе. Это просто обманчивая картинка», — рассказала исследователям 32-летняя Амина из Казахстана.

38-летний Максим из Узбекистана рассказал о том, что им обещали оплату в 10 фунтов в час за 40-часовую рабочую неделю и более 15 фунтов в час за сверхурочную работу. Но отработав более 40 часов, им все равно платили по 10 фунтов за час, объясняя это тем, что они работали на двух разных фермах.

Во всех случаях работа была связана со сбором овощей и фруктов на британских фермах. Некоторые участники исследования жаловались, что им обещали работу в теплицах, но по прибытии урожай необходимо было собирать в поле.

Некоторых работников вводят в заблуждение не только в части суммы заработка, но и формы оплаты труда. Они ожидают почасовой оплаты, в то время как работодатели платят за сбор определенного объема плодов.

Как отмечается в исследовании, высокая стоимость поездки в Великобританию, краткий период действия визы и отсутствие гарантированного заработка в стране порождают риск долгового рабства для трудовых мигрантов. Они вынуждены соглашаться на более тяжелые условия труда, поскольку боятся остаться без заработка, имея высокие долги.

Исследователи объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в Британии не регулируют привлечение трудовых мигрантов из-за рубежа для сезонных работ.

Отмечается также и языковая проблема: работники не понимали, что написано в их контрактах.