В 60 школах области Жетысу большинство камер видеонаблюдения не работают – прокуратура

Прокуратура области Жетысу сообщила, что в учреждениях образования региона выявлено более 300 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности, а также безопасности школьников в целом.

В частности, вблизи пяти школ нет пешеходных переходов и знаков «Дети», территории двух школ в Саркандском районе и городе Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, в 60 школах большинство камер видеонаблюдения не работают, и лишь 170 из них подключены к центральным оперативным управлениям полиции.

Кроме того, в 25 школах оказались просроченными санитарные заключения, а в отдельных случаях выявлены факты хранения просроченных медицинских препаратов и продуктов питания для учеников.

В 17 школах учащиеся имели свободный доступ к запрещенному контенту в интернете, а в некоторых школах работали охранники, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. В частности, один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотиков.

По информации прокуратуры, также начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе.

«По всем выявленным нарушениям внесено 40 актов надзора об устранении нарушений, 135 лиц привлечены к административной ответственности, дисциплинарной – 41 лицо», - заключили в прокуратуре.