В рамках международного промышленного форума пройдет четыре выставки
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В Алматы представят инновации в энергетике и новые достижения в области машиностроения
Фото предоставлено организаторами

В Алматы с 10 по 12 апреля на «Атакенте» пройдет Международный промышленный форум по машиностроению, металлообработке и энергетике. Он объединит четыре выставки 2024 года: машиностроение и металлобработка, PowerTech Expo, Renewable Engergy Expo и EnergySaveExpo.

Как сообщили организаторы, основная идея форума – продемонстрировать возможности производителей энергетической и машиностроительной отрасли, новые технологии машиностроения и станкостроения, а также инновации в энергетике и электротехнике.

В работе форума и выставок примут участие предприятия и компании из Казахстана, Германии, Эстонии, Турции, Китая, Индии, России и Узбекистана. Они будут обмениваться опытом, обсуждать инновации и ключевые тенденции в сфере машиностроения и энергетики. В рамках деловой программы форума эксперты, предприниматели и представители отрасли обсудят актуальные вопросы.

Посетители же смогут ознакомиться с различным оборудованием для энергетической промышленности и новыми технологиями машиностроительной отрасли.

"Энергоэффективность является важным элементом устойчивого развития, и мы рады предложить платформу для обсуждения этого важного вопроса", – считает руководитель проекта Альтаир Молдыбаев.

Промышленный форум проходит при официальной поддержке министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, Института развития электроэнергетики и энергоснабжения, Ассоциации электроэнергетиков, Союза инженеров энергетиков Казахстана, Ассоциации ВИЭ Qazaq green, а также представительства Германской Экономики в Центральной Азии.

Ознакомиться с программой форума можно по ссылке.

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