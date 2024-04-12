Токаев предложил в образовательных программах школ сделать упор на изучение искусственного интеллекта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая успех применения в Казахстане искусственного интеллекта в различных сферах, считает, что наряду с этим нужно создать экосистему, обеспечивающую общий доступ к данным и технологической инфраструктуре, создавать соответствующие институты с фокусом на развития искусственного интеллекта и начать изучать его возможности еще в школе.

«Правительством сейчас разрабатываются Стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс. Документы призваны стимулировать исследования и практическое применение разработок в этой области, предоставить бизнесу и вузам доступ к технологической инфраструктуре и базам данных», - напомнил Токаев.

Однако важно также «как можно скорее» решить проблему дефицита специалистов в области искусственного интеллекта. Определенная работа в этом направлении уже ведется, отметил президент. В частности, в ряде вузов внедрены соответствующие курсы от Google и Huawei, достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов.

«Нам нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта», - убежден Токаев.

В целом комплексное развитие сферы искусственного интеллекта должно быть отдельным приоритетом правительства, считает он, отметив, что в этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета. В этой связи при нем будет создана экспертная рабочая группа, которая будет содействовать решению актуальных проблем этой индустрии.

Токаев также подчеркнул, что в целом необходимо прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки, и интерес к ней «следует пробуждать со школы».

«Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю министру науки и высшего образования заняться этим вопросом», - сказал он.