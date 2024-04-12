12 апреля жительница Костаная Анель Алигазина провела одиночный пикет возле ТЦ MART. Она вышла с плакатом "Паводки – результат коррупции". Уже через несколько минут к активистке подошли сотрудники полиции и акимата Костаная и потребовали прекратить акцию.

По словам активистки, решение о проведении акции она приняла после просмотра нескольких фото и видео с пострадавшими от паводка в Костанайской области.

“Каждый год с нами случаются одни и те же бедствия, и всегда они стихийные, - сказала Алигазина. - То лес горит, то паводки. Очень много людей и животных пострадали. Я бы хотела напомнить людям, что вся ответственность на нашей автократии. Это связано с коррумпированностью власти. Автократия вместе с капитализмом дает ужасные результаты”.

На место пикета через минуту после начала акции пришел руководитель отдела внутренней политики Олжас Дуйсеков и несколько полицейских. Он прервал Алигазину и сообщил, что активистка обязана подать в акимат уведомление о проведении пикета.

“У нас есть специальные места, есть закон о мирных собраниях, - сказал Дуйсеков. - Это место не относится к специальным местам для пикетов. Поэтому плакат я прошу убрать и завершить пикет”.

Анель Алигазина свернула плакат и попыталась выяснить как чиновники узнали об акции и успели столь оперативно прийти на место пикета. Дуйсеков пояснил, что "по всему городу идут дежурства", а он возвращался с набережной "Шагала", где раздавали гуманитарную помощь.

По словам Алигазиной, она намеренно не согласовывала пикет. Активистка хотела показать свое несогласие с тем, что "акимат постоянно ей необоснованно отказывает в проведении пикета". Алигазина несколько раз за последние два года подавала в акимат уведомления о провидении пикета на разные темы. Согласие акимат дал только один раз - в феврале 2024 года. Тогда Анель провела пикет против бытового насилия. На ее акцию пришла женщина с плакатом "Я против феминизма". Ее акция не была согласована, однако полиция не стала задерживать активистку, так как та быстро свернула свой плакат.

Полиция просила разойтись не только активистку, но и собравшихся возле нее зевак.

Дуйсеков отметил, что таких паводков не было десятилетиями, а акимат пытался предупредить людей, хотя они отказывались покидать дома.

Дискуссия Алигазиной и Дуйсекова о том, справились ли власти с паводком, продолжалась около получаса. Сотрудники полиции и прокуратуры не стали задерживать активистку. Алигазина не стала повторно разворачивать плакат.