56,7% казахстанцев выступают против повышения НДС, показал опрос DEMOSCOPE

Опрос, проведенный Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 20 по 31 марта на тему «Восприятие социально-экономической ситуации в Казахстане», показал, что большинство казахстанцев негативно относятся к повышению НДС.

Так, 56,7% респондентов не поддерживают фискальную реформу, 18,4% ничего не слышали о нововведениях и лишь 11,8% опрошенных выразили одобрение. При этом 8,1% отнеслись к инициативе равнодушно.

68,6% казахстанцев отметили значительное увеличение расходов на продукты и товары первой необходимости за последние три месяца, еще 13,9% отмечают незначительный рост таких затрат. Траты 11% респондентов не изменились, а 2,8% опрошенных отметили снижение расходов.

На этом фоне более половины респондентов (51,5%) не уверены в своем финансовом благополучии на ближайший год. Из них 21,6% совсем не уверены, а 29,9% отметили, что скорее не уверены. Еще 41,8% казахстанцеы оценивают свое материальное положение как стабильное.

Причем молодежь чувствует себя более уверенно в финансовом плане, чем среднее и старшее поколения. Так, 57% респондентов в возрасте 18–29 лет спокойны за свое финансовое благополучие, а среди казахстанцев 30–39 лет таких 41,6%. Наибольшая обеспокоенность наблюдается в возрастной группе старше 40 лет, из них только 35% спокойны за свое финансовое будущее.

Как отмечает бюро DEMOSCOPE, проанализировало динамику ключевых проблем респондентов и сравнив данные за ноябрь 2024 года и март 2025 года, рост цен на товары первой необходимости не так сильно беспокоит казахстанцев. Например, на первом месте тревог стоят низкие доходы и уровень оплаты труда – 47,4%. В ноябре 2024 года было 37,6%. На втором месте – коррупция. Она тревожит 43,6% казахстанцев против 26,8% в 2024 году. Рост цен стоит на третьем месте – 33,9% (28,3% в 2024 году).

Также казахстанцы отмечают и другие социальные проблемы: низкий уровень пенсий, пособий, стипендий (30,8%), неудовлетворительная система образования (27,1%), загрязненная окружающая среда (25,9%), нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством (22,6%), недоступность жилья или его неудовлетворительное состояние (19,4%), неудовлетворительная система здравоохранения (18,3%), плохие дороги, тротуары и т. д. (12,3%), проблемы с коммунальной инфраструктурой (7,5%).

Всего с 20 по 31 марта было опрошено 1100 человек в 17 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент. Опрос проводился путем телефонных интервью среди абонентов сотовой связи Казахстана. В опросе приняли участие 47,4% мужчин и 52,6% женщин старше 18 лет. 65,7% предпочли отвечать на казахском языке, 34,3% – на русском. 76,3% респондентов – казахи, 11,3% – русские и 12,4% – представители других национальностей. 65,8% респондентов проживает в городе, 33,7% в сельской местности.

Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet в сотрудничестве с исследовательским центром PAPERLAB при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.