Построенные на деньги коррупционеров 25 новых школ обещают открыть в этом году в Казахстане

По данным министерства просвещения Казахстана, для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ.

«Еще 25 новых школ, построенных на изъятые у коррупционеров деньги, откроют в этом году», - сообщили в министерстве.

В целом в результате строительства новых школ в регионах, в основном в крупных городах и близлежащих к ним агломерациям, появилось 48 тыс. новых ученических мест. С вводом в эксплуатацию 25 школ будет создано еще 28 тыс. мест.

В начале этого года стало известно, что за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построят еще 20 новых школ почти на 15 тыс. мест. Их ввод ожидается в 2025 году.