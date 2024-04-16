Построенные на деньги коррупционеров 25 новых школ обещают открыть в этом году в Казахстане

Ранее были введены в эксплуатацию 37 школ
По данным министерства просвещения Казахстана, для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ.
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