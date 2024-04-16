В 2023 году три человека в Казахстане получили пожизненный срок за бытовое насилие

Два человека были осуждены на 25 лет
Виктория Натачиева
В прошлом году в судах страны было рассмотрено 384 уголовных дела, связанных с бытовым насилием, сообщил Верховный суд на запрос Власти. С начала этого года рассмотрено 79 дел.
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