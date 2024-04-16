Два человека были осуждены на 25 лет
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В 2023 году три человека в Казахстане получили пожизненный срок за бытовое насилие
Фотография Жанары Каримовой

Виктория Натачиева

В прошлом году в судах страны было рассмотрено 384 уголовных дела, связанных с бытовым насилием, сообщил Верховный суд на запрос Власти. С начала этого года рассмотрено 79 дел.

Согласно данным, сформированным Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, максимальный срок наказания за бытовое насилие в 2023 году в виде пожизненного лишения свободы получили три человека, два лишены свободы сроком на 25 лет.

В прошлом году за бытовое насилие осуждено 119 женщин.

В 2023 году с участием присяжных заседателей было рассмотрено 6 уголовных дел.

Также сообщается, что в первом квартале текущего года уже рассмотрено 79 уголовных дел по бытовому насилию.

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