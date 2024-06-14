Отремонтировать дороги к туристическим объектам «КазАвтоЖол» обещает в течение двух лет

Национальная компания «КазАвтоЖол» заявила, что в течение двух лет в нормативное состояние будет приведено порядка 2 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам.

В частности, в Акмолинской области проведут средний ремонт дороги Астана – Коргалжын, которая ведет к музейно-мемориальному комплексу «АЛЖИР» и государственному природному заповеднику «Коргалжын».

В Алматинской области планируется средний ремонт автодорог Кокпек – Кеген – Тюп – Жаланаш – Саты – Курметы – подъезд к о. Кольсай, ведущей к национальному природному парку «Кольсай» и озерам Каинды и Кольсай.

В Восточно-Казахстанской области запланирован ремонт автодороги Усть-Каменогорск – Алтай - Рахмановские ключи и капитальный ремонт четырех мостов. В регионе находятся национальный парк «Катон-Карагай» и санаторий «Рахмановские ключи».

В области Жетысу будет обновлена автодорога Ушарал – Достык, ведущая к озеру Алаколь и одноименному заповеднику, а в Алматинской области обещают отремонтировать дорогу Сарыозек – Коктал к «Поющим барханам» в национальном парке «Алтын-Эмель».

В Западно-Казахстанской области начат ремонт дороги, которая ведет к с. Хан Орда, где находится резиденция Жангир Хана.

В Карагандинской области будет обновлена дорога Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз, которая ведет к национальному парку «Каркаралинск».

В Павлодарской области обещают отремонтировать дорогу Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ульяновск: на участках км 100-105 провести капитальный ремонт, на км 82-91, 94-99, 221-231 – средний ремонт. Дорога ведет к Баянаульскому национальному парку.

В Туркестанской области планируется капитальный и средний ремонт дороги Самара – Шымкент и разворотной площадки, ведущей к городищу Сауран.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки обустроить три приоритетные туристические зоны: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Он поручил построить всесезонный горный курорт в ущелье Тургень Алматинской области, пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку и завершить проекты по установке очистных сооружений, строительству водопроводных сетей и теплоисточников в Бурабае.