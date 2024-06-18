​Военные расходы большинства стран НАТО достигли норматива в 2% ВВП

С момента начала войны России в Украине военные расходы 23 из 32 стран НАТО достигли или превысили норматив в 2% ВВП. Общие ассигнования блока по итогам 2024 года превысят $1,5 трлн, сообщает BBC.

Согласно опубликованному в понедельник отчету НАТО, в 2024 году количество стран, достигших ориентира по военным расходам в 2% ВВП выросло более чем вдвое — в прошлом году их было всего 10.

Лидером по доле военных расходов в ВВП стала Польша — больше 4%. За ней следуют Эстония — 3,43% и США — 3,38%.

Норматив в 2% выполняют все страны восточного фланга НАТО, от Норвегии до Болгарии и Турции. Помимо Исландии, которая не имеет армии, список по уровню военных расходов замыкают Бельгия, Люксембург, Словения и Испания. Все они тратят на вооруженные силы порядка 1,3% ВВП.

В ценах с поправкой на инфляцию, военные расходы стран НАТО в 2023 году выросли на 9,3%, а в этом году увеличатся сразу на 18% и превысят $1,5 триллиона. Почти две трети из этой суммы — $957 млрд — приходятся на США.

Часть общего прироста дало присоединение к НАТО Финляндии и Швеции. Их суммарный военный бюджет в этом году составит около $20,5 млрд.