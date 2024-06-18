Пересмотреть нормативы по уровню радиосигнала базовых станций просит глава Минцфрового развития

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев предложил пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций в Казахстане. Во время заседания правительства он также заявил о запуске цифровой карты телекоммуникаций, которая должна усилить общественный контроль за качеством связи.

«Предлагается пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций в нашей стране. В Казахстане в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже ближнего зарубежья. В этой связи прошу поручить министерству здравоохранения, с учетом передового международного опыта, пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала», — сказал Мадиев.

В справочной информации к докладу министра отмечается, что в 2021 году министерство здравоохранения Украины одобрило повышение норм электромагнитного излучения в десять раз — с 10 мкВт/см2 до 100 мкВт/см2, что «позволило улучшить качество мобильной связи и скоростного интернета».

Глава Минцифры также добавил, что для обеспечения качественного интернета специалисты проводят замеры качества связи в городах. Для постоянного мониторинга и решения возникающих проблем со связью при ведомстве создан постоянно действующий оперативный штаб.

«В качестве дополнительной меры министерством по согласованию с Комитетом национальной безопасности вносятся изменения в подзаконный акт для разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях (где нет помещения по защите государственных секретов — В.)», — говорит Мадиев.

Вместе с тем прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей. Она должна обеспечить лучшее качество связи в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подземные паркинги или здания, куда не проходит радиосигнал, но есть Wi-Fi.

Министр также заявил о запуске в цифровой платформы телекоммуникаций, на которой будет размещена информация о текущем покрытии по видам технологий связи и планов операторов по обеспечению качественной связью всех населенных пунктов Казахстана.

«Цифровая карта телекоммуникаций» также будет включать в себя информацию по планам доведения интернета до населенных пунктов в рамках национального проекта "Доступный Интернет" и дорожных карт, подписанных между местными исполнительными органами, министерством и операторами связи. Карта также будет являться инструментом общественного мониторинга и контроля по проблемам качества связи в городах и селах», — подчеркнул министр.