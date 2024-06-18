Его полномочия были прекращены 18 июня
Минздрав досрочно освободил от должности главу «СК-Фармация» Ерхата Искалиева
фото azattyq.org

Министерство здравоохранения подписало приказ о досрочном прекращении полномочий председателя правления ТОО «СК-Фармация» Ерхата Искалиева, сообщает пресс-служба ведомства.

Искалиев возглавлял «СК-Фармацию» с 2020 года. Его назначению предшествовало начало следствия в отношении Берика Шарипа, возглавлявшего «СК-Фармацию» до него, а также руководителя ФСМС Айбатыра Жумагулова. Расследование было начато из-за дефицита лекарств и медоборудования во время пандемии COVID-19.

Позднее Шарип был обвинен в злоупотреблении полномочиями при закупке медицинских изделий в период режима ЧП в Казахстане и приговорен к штрафу в размере 1000 МРП (2,7 млн. тенге) за вычетом дней, проведенных под стражей (1 день был приравнен к 4 МРП).


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