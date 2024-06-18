Минздрав досрочно освободил от должности главу «СК-Фармация» Ерхата Искалиева

Его полномочия были прекращены 18 июня
Министерство здравоохранения подписало приказ о досрочном прекращении полномочий председателя правления ТОО «СК-Фармация» Ерхата Искалиева, сообщает пресс-служба ведомства.
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