Минздрав досрочно освободил от должности главу «СК-Фармация» Ерхата Искалиева

Искалиев возглавлял «СК-Фармацию» с 2020 года. Его назначению предшествовало начало следствия в отношении Берика Шарипа, возглавлявшего «СК-Фармацию» до него, а также руководителя ФСМС Айбатыра Жумагулова. Расследование было начато из-за дефицита лекарств и медоборудования во время пандемии COVID-19.

Позднее Шарип был обвинен в злоупотреблении полномочиями при закупке медицинских изделий в период режима ЧП в Казахстане и приговорен к штрафу в размере 1000 МРП (2,7 млн. тенге) за вычетом дней, проведенных под стражей (1 день был приравнен к 4 МРП).



