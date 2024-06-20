Казахстанцев освободят от уплаты ИПН при изъятии пенсионных накоплений

Министерство национальной экономики намерено освободить казахстанцев от уплаты индивидуального подоходного налога, который граждане должны заплатить при изъятии пенсионных отчислений. Тем, кто уже использовал средства и должен 10% ИНП, долг спишут, сообщил журналистам в четверг после презентации нового Налогового кодекса в НПП «Атамекен» вице-министр Азамат Амрин.

«Освобождены будут (от уплаты ИПН, который начислили гражданам при изъятии пенсионных накоплений - В.). Поскольку этот ИПН теперь уже отложенный и он будет в будущем, у нас согласно закона о НПА, норма будет вступать с 1 января 2025 года», - сказал Амрин.

Он уточнил, что при выходе на пенсию казахстанцам данный налог не начислят и уже на будущие изъятия также ИПН начислять не будут.

Напомним, согласно действующему законодательству пенсионные выплаты относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10%. При этом граждане, взявшие излишки своих средств на покупку жилья или лечение, могут сразу заплатить ИПН либо сделать его отложенным, и выплачивать в будущем, опять же, из пенсионных накоплений.

В мае этого года премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщал, что правительство намерено отменить налогообложение пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда для граждан, использующих эти средства на покупку жилья или лечение. Он заверял, что соответствующие поправки будут внесены в новый Налоговый кодекс.