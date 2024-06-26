Апелляционная коллегия отклонила жалобы Бишимбаева и Байжанова

Апелляционная коллегия суда Астаны в среду, рассмотрев апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова и их защитников, отклонила их, оставив приговоры обоим по делу об убийстве Салтанат Нукеновой без изменений.

Коллегия не нашла нарушений в приговорах Бишимбаеву и Байжанову.

Защита Бишимбаева настаивала на многочисленных нарушениях в ходе процесса в первой инстанции - от отбора присяжных до действий судьи и прокуроров. Защита Байжанова также просила отменить приговор, считая его необоснованным.

“Мне не было дано возможности представить доказательства моей меньшей степени вины. Я об этом неоднократно говорил во время суда. Нам не дали толком даже ознакомиться со многими материалами. Правда, я так понял, никому не нужна”, - заявил в суде Бишимбаев.

В мае суд признал бывшего министра национальной экономики виновным в убийстве своей гражданской жены и ее истязании и назначил ему 24 года лишения свободы. Байжанова признали виновным в сокрытии преступления, он получил 4 года лишения свободы.