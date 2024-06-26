Апелляционная коллегия отклонила жалобы Бишимбаева и Байжанова

Приговоры им оставлены без изменений
Виктория Натачиева, Власть
Апелляционная коллегия суда Астаны в среду, рассмотрев апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова и их защитников, отклонила их, оставив приговоры обоим по делу об убийстве Салтанат Нукеновой без изменений.
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