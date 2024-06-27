Оплату за посещение Нацпарков законодательно отменил парламент

Депутаты сената в четверг в двух чтениях одобрили поправки в законодательство по особо охраняемым территориям и сопутствующие поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в Казахстане отменят оплату за посещение особо охраняемых территорий.

«Предлагается исключить плату за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы, исключить компетенцию маслихатов утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий», - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

Законом также определена компетенция госорганов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, по разработке проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в их ведении особо охраняемых природных территорий, Также они наделяются компетенцией утверждать тарифы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями.

Кроме того, депутаты предложили уточнить редакцию статьи 394 Налогового кодекса по освобождению от уплаты НДС дистрибьюторов, реализующих бытовые приборы, а также их комплектующие.

«Данные поправки будут способствовать возможности привлечению крупных мировых брендов бытовой техники для производства в Казахстане и снижению стоимости бытовой техники, произведенной в нашей стране». - считает сенатор.