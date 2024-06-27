Дистрибьюторы бытовой техники будут освобождены от НДС
Оплату за посещение Нацпарков законодательно отменил парламент

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутаты сената в четверг в двух чтениях одобрили поправки в законодательство по особо охраняемым территориям и сопутствующие поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в Казахстане отменят оплату за посещение особо охраняемых территорий.

«Предлагается исключить плату за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы, исключить компетенцию маслихатов утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий», - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

Законом также определена компетенция госорганов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, по разработке проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению находящихся в их ведении особо охраняемых природных территорий, Также они наделяются компетенцией утверждать тарифы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями.

Кроме того, депутаты предложили уточнить редакцию статьи 394 Налогового кодекса по освобождению от уплаты НДС дистрибьюторов, реализующих бытовые приборы, а также их комплектующие.

«Данные поправки будут способствовать возможности привлечению крупных мировых брендов бытовой техники для производства в Казахстане и снижению стоимости бытовой техники, произведенной в нашей стране». - считает сенатор.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Сервисы самокатов приостановят работу во время саммита ШОС в Астане, МВД и акимат от них этого не требовали
Новости
Казахстан не будет выдавать подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова - Ашимбаев
Новости
Запрет на азартные игры и покупку энергетиков гражданам, не достигшим 21 года, одобрил парламент
Просматриваемые
Новости
Алматы ждет гроза и сильный ветер
Новости
Снимать досрочно пенсионные накопления только при получении аннуитета предлагают эксперты
Новости
Руководство метро Алматы отрицает угрозу безопасности движения из-за низкокачественных тормозных колодок
Новости
В Казахстане откроются кампусы трех зарубежных университетов
Новости
«Головоломка 2» заработала в Казахстане 750 миллионов тенге
Новости
В алматинском микрорайоне «Кемел» построят новый мост вместо аварийного