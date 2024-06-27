Азиатско-Тихоокеанская конференция по цифровой инклюзии пройдет в Астане в сентябре

С 3 по 5 сентября в Астане состоится Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации. Ее участники получат беспрепятственный въезд в Казахстан, что регламентирует соответствующий закон, который в четверг одобрил сенат.

«Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана на 79-й сессии Комиссии, состоявшейся в мае 2023 года, приняла приглашение правительства Казахстана провести Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию по цифровой инклюзии и трансформации. Данная инициатива поддержана всеми 62 странами-участниками Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашением установлены сроки и место проведения конференции - город Астана, с 3 по 5 сентября 2024 года», - сказал сенатор Шакарым Буктугуров.

В частности, соглашением предусматривается участие представителей или наблюдателей: членов и ассоциированных членов комиссии; организаций, получивших от Генеральной Ассамблеи ООН постоянные приглашения в качестве наблюдателей; специализированных и смежных учреждений ООН и других организаций. По словам сенатора, к этим лицам устанавливается особый порядок выдачи виз - они будут иметь право на беспрепятственный въезд и выезд из Казахстана.

«В отношении конференции будет применяться Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН, принятая Генеральной ассамблеей. В соответствии с соглашением правительство Казахстана будет предоставлять необходимые помещения, а также обеспечивать: медицинским обслуживанием, транспортом, полицейской охраной и другими средствами», - уточнил депутат.

Он также добавил, что на конференции планируется рассмотреть вопрос создания в Алматы центра цифровых решений ООН.