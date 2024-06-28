Бывший советник посольства Казахстана в ОАЭ получил 15 суток административного ареста за избиение сестры своей супруги

Бывший советник посла Казахстана в ОАЭ Сакен Мамаш арестован за избиение сестры своей супруги на 15 дней. Суд Астаны назвал это «максимальным сроком», который предусматривает статья административного кодекса об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Суд рассматривал дело в рамках санкции кодекса об административном нарушении. Он установил, что в результате конфликта Мамаш применил физическую силу в отношении сестры его супруги и причинил легкий вред ее здоровью.

Мамаш и его адвокат не согласились с протоколом об административном правонарушении, указав, что вина подсудимого «не доказана материалами дела». Они также настаивали на том, что место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию Республики Казахстан

«Кроме того, действия Мамаша относятся к семейно-бытовым [конфликтам] между ним и его супругой, по которым ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства», — говорится в сообщении суда.

В начале мая Карина Мамаш, супруга советника посла Казахстана в ОАЭ, обвинила своего мужа в систематических избиениях на протяжении почти 10 лет. Вскоре после ее заявления Сакен Мамаш был отозван в Казахстан, где правоохранительные органы начали расследование его действий.

В новости был исправлен заголовок, лид и отдельные моменты текста из-за ошибки, допущенной пресс-службой суда Астаны. «Пресс-служба суда города Астаны сообщает, что к сожалению информация немного некорректна. Материал был составлен по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью не супруги Мамаша, а ее сестры», — говорится в сообщении суда.