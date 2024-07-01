Китай вложил в Казахстан в 2023 году около $2 млрд прямых инвестиций – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Синьхуа» накануне государственного визита в Астану председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина сообщил, что Китай по итогам прошлого года вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана.

«КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году $41 млрд, что является историческим рекордом», - сказал Токаев.

По его словам, в прошлом году Китай вложил в Казахстан около $2 млрд прямых инвестиций, что на 16,4 % выше показателя 2022 года. А совокупный объем китайских инвестиций в казахстанскую экономику составил более $25 млрд.

«В нашей стране работают около 4 700 казахско-китайских предприятий. Кроме того, мы стремимся расширить нашу совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром "Астана". Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2 800 компаний из 78 стран, десятая часть из них – из Китая», - отметил президент Казахстана.

Вместе с тем Токаев подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению отношений с Китаем. Он выразил уверенность, что задача по достижению взаимного товарооборота до $100 млрд является вполне достижимой.

Токаев надеется, что достигнутые в ходе госвизита Си Цзиньпина в Астану договоренности придадут мощный импульс межгосударственным отношениям и определят новые перспективы взаимодействия. А Казахстан, в свою очередь, готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления отношений с Китаем.

В то же время президент Казахстана считает крайне важной совместную работу по нескольким направлениям.

Первое – это углубление сотрудничества в инвестиционной сфере. Особое внимание здесь, по мнению Токаева, нужно уделить сельскому хозяйству, новой энергетике и автомобилестроению.

«Также необходимо сосредоточиться на индустриализации и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью», - добавил он.

Кроме того, он считает важным увеличение товарооборота между странами, включая диверсификацию структуры торговли и увеличение номенклатуры товаров. Здесь, по его мнению, следует использовать современные инструменты, в частности, электронную коммерцию и электронные торговые площадки.

Еще одним важным направлением Токаев видит дальнейшее продвижение глобальной инициативы «Один пояс, один путь», и здесь «особенно важно усилить роль Казахстана как ключевого и незаменимого участника этой мегаинициативы, а также надежного евразийского транспортного хаба и центрального логистического узла ОПОП».

«При этом максимально в фокусе нашего внимания будет находиться активное использование возможностей порта Ляньюньган, сухого порта в городе Сиане и СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота"», - отметил Токаев.

Другими направлениями он назвал расширение транспортного сотрудничества двух стран и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в рамках которого планируется взаимное учреждение культурных центров Казахстана и Китая.

Президент считает, что нужно расширять географию лабораторий, подобных «Мастерской Лу Баня», созданной на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева для подготовки высококвалифицированных технических и инженерных кадров для автопрома Казахстана.

«Мы весьма заинтересованы в расширении географии подобных лабораторий в нашей стране. Думаю, что прошедшие обучение специалисты будут способствовать эффективной реализации совместных проектов», - сказал Токаев.

В целом, по словам президента, Казахстан готов создать благоприятные условия для открытия филиалов ведущих технических вузов Китая в нашей стране.