Для студентов колледжей она повысится на 50%, для студентов бакалавриата – на 20%
Казахстанским студентам повысят стипендии с 1 сентября
фото Жанары Каримовой

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление правительства, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября.

По данным правительства, для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге. Для студентов бакалавриата стипендия повысится на 20% до 47 135 тенге, для обучающихся на педагогических и медицинских специальностях – до 75 600 тенге, для интернов составит 85 376 тенге, для резидентов – 123 122 тенге.

Вместе с тем магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%, до 107 061 тенге и 240 тыс. тенге соответственно.

В следующем году, с 1 сентября 2025 года, будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%. Ожидается, что к 2025 году стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,75 раза.

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