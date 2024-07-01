Казахстанским студентам повысят стипендии с 1 сентября

Для студентов колледжей она повысится на 50%, для студентов бакалавриата – на 20%
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление правительства, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября.
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