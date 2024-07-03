У Казахстана и Китая всегда будут близкие отношения, уверен Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что у стран нет нерешенных вопросов, более того, они всегда будут «друзьями» и намерены только развивать и укреплять сотрудничество.

«Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что «со стороны Китая казахский народ никогда не испытывал ни зла, ни невзгод».

«Напротив, Китай не раз протягивал нам руку помощи. Я твердо убежден в том, что у нас всегда были, есть и будут близкие отношения и настоящая дружба», – заявил президент Казахстана.

По словам Токаева, прочные политические отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в духе взаимного доверия и поддержки, и «между нами нет нерешенных вопросов». Более того, Казахстан и Китай намерены объединить силы «во имя активизации торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей».

«Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более у нас для этого имеется достаточный потенциал», - сказал глава государства.

Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении объема китайских инвестиций в экономику Казахстана. Как сообщил Токаев, в ходе переговоров была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT.

Также актуальными, по его мнению, являются обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов и активизация сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В этой связи он считает, что запуск отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту придадут «новый импульс расширению транспортно-логистических связей на Евразийском континенте».

Что касается перспектив развития сотрудничества в агропромышленном комплексе, то Токаев отметил, что «Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли».

«По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн», - добавил он.

По мнению Токаева, динамично развивается взаимодействие и в области образования. Сегодня свыше 4 тыс. казахстанцев обучаются в китайских вузах, и стороны договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере. Президент сообщил, что, помимо открытия филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана, сегодня достигнута договоренность открыть в Казахстане вторую «Мастерскую Лу Баня». Глава государства считает этот проект «полезным и важным» для страны, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов.

«Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана», - добавил он.

Кроме того, президент сообщил, что следующий год будет объявлен в Казахстане Годом туризма Китая.

Глава государства также отметил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Он заявил, что Казахстан разделяет «общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира».

В завершение Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты сегодняшних переговоров с Си Цзиньпином.

«Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов», - уверен он.

В свою очередь председатель КНР также высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив их плодотворный характер, и выразил уверенность в том, что Китай и Казахстан, двигаясь по пути модернизации, будут вместе развивать сложившуюся традицию взаимной поддержки, постоянно укреплять политическое доверие, способствовать сопряжению национальных стратегий развития, поддерживать друг друга в защите коренных интересов. Также он поддержал вступление Казахстана в БРИКС.