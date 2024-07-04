Полиция не пустила в сквер собравшихся почтить память журналиста Айдоса Садыкова

В Алматы в четверг полиция не пустила в сквер группу людей, которая собиралась возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память о журналисте Айдосе Садыкове. Пришедшим отказ объяснили работами по благоустройству, передает «Радио Азаттык» .

Сам сквер Карагайлы был оцеплен полицией. По словам активиста Байбаха Белялова, всего к скверу утром прибыли около 20 человек, но их всех не пропустили к памятнику.

Также утром активиста Абзала Достиярова, который собирался на мероприятие, вызвали в полицию Алматы на «профилактическую беседу».

«Власть пребывает в страхе. Власти не дает покоя даже намерение пойти в парк, возлагать цветы, оказать уважение погибшему гражданину. Что в этом такого? Там не будет никого нарушения. К тому же там не соберутся тысячи людей», - сказал Достияров «Радио Азаттык».

Ранее в Астане активиста Орынбасара Жанибек вызвали на профилактическую беседу после того, как он в мессенджере написал, что требует от президента Казахстана похоронить Айдоса Садыкова с честью в Актобе.

18 июня на оппозиционного журналиста и автора канала «Бәсе» Айдоса Садыкова было совершено покушение в Киеве. Он получил ранение в голову и 13 дней находился в реанимации, где скончался 2 июля ночью.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. Генпрокуратура Украина объявила их в международный розыск. По версии следствия, Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день покушения на журналиста. Один из подозреваемых был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение на Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Однако спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

Айдос Садыков и его супруга Наталья – авторы оппозиционного канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Айдос Садыков также подвергался уголовному преследованию . Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, обвинив их в разжигании социальной розни.