Китай предложили Казахстану совместное строительство новых водохранилищ

Казахстанские специалисты водного хозяйства будут проходить курсы повышения квалификации в Китае. Такая договоренность достигнута министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым в ходе переговоров с вице-президентом китайской компании Power China Тань Сяофэном, сообщила пресс-служба министерства. Кроме этого, китайские компании выразили готовность помочь Казахстану в строительстве водохранилищ, сооружений для очистки сточных воды и цифровизации водной отрасли.

Кроме того, Нуржан Нуржигитов предложил Power China подписать меморандум о сотрудничестве с республиканским предприятием «Казводхоз» и создать консорциум на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства.

«Это бы сделало научное сопровождение наших совместных проектов более эффективным», – отметил министр.

Руководство компании в свою очередь предложило поучаствовать в строительстве новых водохранилищ. Подробное обсуждение этого вопроса продолжится на уровне рабочей группы.

Также министр встретился с президентом компании CITIC Construction Цзяньцян Яном, обсудив с ним внедрение водосберегающих технологий. Сообщается, что китайские бизнесмены выразили готовность наладить в Казахстане производство водосберегающих систем.

Нуржигитов провел встречу и с вице-президентом Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации Цзяном Игао. Эта компания работает в Казахстане с 2017 года и сейчас реализует здесь пять масштабных проектов, включая реконструкцию ирригационных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. На встрече представители КГИСК выразили заинтересованность в новых проектах по цифровизации и автоматизации водной сферы Казахстана.

На встрече министра с председателем правления компании China Energy International Group Лю Цзэсяном обсуждалось строительство гидроэлектростанций на водохранилищах Казахстана. Стороны договорились более детально обсудить этот вопрос. Также компания выразила желание поучаствовать в проектах по цифровизации и автоматизации водной отрасли Казахстана и заняться строительством сооружений для очистки сточных вод.