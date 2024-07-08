«Головоломка-2» собрала в Казахстане более 1,35 млрд тенге

Казахская версия фильма продолжает обновлять рекорд по сборам
Кассовые сборы анимационного фильма «Головоломка-2» в Казахстане превысили 1,35 млрд тенге, сообщил в понедельник Meloman, дистрибьютор Disney в регионе.
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