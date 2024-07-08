«Головоломка-2» собрала в Казахстане более 1,35 млрд тенге

Кассовые сборы анимационного фильма «Головоломка-2» в Казахстане превысили 1,35 млрд тенге, сообщил в понедельник Meloman, дистрибьютор Disney в регионе.

По данным компании, в Казахстане фильм посмотрело более 900 тыс. человек.

При этом сборы казахской версии фильма - «Ойжұмбақ 2» превысили 125 млн тенге, что является новым рекордом для переведенной версии.

Общие кассовые сборы «Головоломка 2» в странах Центральной Азии и Кавказа достигли $4,5 млн (порядка 2,08 млрд тенге) – эту цифру в компании также назвали рекордной.