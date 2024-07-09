Суд Москвы приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии каждую

2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за спектакль «Финист Ясный Сокол» к шести годам лишения свободы каждую по делу об оправдании терроризма, сообщает Русская служба ВВС . При этом они провели в СИЗО больше года — с 5 мая 2023 года.

Также суд на три года запретил Беркович и Петрийчук «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».

В спектакле о девушках, влюбившихся по переписке в участников ИГИЛ, прокуроры разглядели и оправдание терроризма, и радикальный феминизм. Беркович и Петрийчук же, наоборот, говорят, что пьеса предупреждает женщин об опасности быть завербованными.

«Финист Ясный Сокол» получил премию «Золотая маска» по нескольким номинациям в 2022 году, в том числе лауреатом стала сама автор пьесы Светлана Петрийчук. Однако на постановку написали несколько доносов, потому что «террористки показаны жертвами, а виновными назначены российское государство и общество», а авторы подталкивают зрителя к тому, чтобы простить женщин, влюбившихся в исламистов.

При этом большинство свидетелей обвинения в суде высказывались в защиту девушек.

В день, когда адвокаты Беркович и Петрийчук должны были начать представление своих доказательств, по просьбе прокуроров судебное заседание до приговора сделали закрытым.