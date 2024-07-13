В кабмине довольны эффектом от введения маркировки табачных изделий и обуви
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Правительство изучает вопрос введения маркировки на различные товары
Фото Данияра Мусирова

В правительстве довольны эффектом от введения маркировки на табачные изделия и обувь и изучают возможности ее введения для других товаров, сообщила пресс-служба премьер-министра по итогам совещания по борьбе с контрафактом в субботу.

«Участниками совещания отмечен положительный эффект от введения маркировки товаров, которая является одним из действенных инструментов борьбы против теневой экономики», - говорится в сообщении.

Минторговли сообщило, что после введения обязательной маркировки табачных изделий «обеспечен рост поступления акцизов по всем видам табачных изделий на 25%». В сообщении при этом не приведены абсолютные цифры.

«Помимо этого увеличилась возможность выявления контрафактной продукции.

Так, с 2022 года по 1 квартал 2024-го в стране изъято нелегальной табачной продукции на 15 млрд тенге», - указывается в сообщении пресс-службы премьера.

По ее данным, поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли после введения маркировки на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023-ом.

«Обсуждены планы по дальнейшему введению маркировки на другие группы товаров, реализация которых, согласно прогнозам на ближайшие 5 лет, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге; долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%; поступления в бюджет – на 270 млрд тенге», - сообщили в правительстве.

С 1 июля в Казахстане введена также обязательная маркировки всех лекарственных изделий.

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